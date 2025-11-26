高市說明台灣有事答詢本意 稱「因為被問具體例子」

（中央社東京26日綜合外電報導）日本首相高市早苗今天下午出席就任首相後的第一場黨魁討論會，她說明本月7日在國會有關「台灣有事」的答詢，是因為「被問及具體的例子，我就計劃誠實回答」。

高市本月7日在眾議院預算委員會接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

她當天也被問及若台灣海峽遭到封鎖的狀況下，哪些情形會被視為「存亡危機事態」，高市當天就此說明，「如果對台灣進行武力攻擊，以戰艦進行海上封鎖，伴隨其他手段，就可能構成武力行使」。

她這番話被中國政府認為是在暗示可能以武力介入台灣海峽，引發北京當局強烈反彈與抗議。中日關係最近因此降溫之際，北京當局接連建議中國公民近期避免前往日本，以及謹慎規劃赴日留學安排。

「朝日新聞」報導，日本最大在野黨代表（黨主席）野田佳彥今天在黨魁討論會（黨首討論會），提及高市本月7日關於「台灣有事」的答辯時詢問，「對於日中關係惡化，感到有何責任？」

高市未正面回應所謂的「責任」，但表示「當時，問者把情況限定在台灣有事，且問題也提到海上封鎖。我當時也不打算具體提及此事，但只是一再重複政府迄今的答詢內容，可能根據狀況，使預算委員會被喊停，因為我當時被問及具體的例子，我就計劃誠實回答。」

高市講到「預算委員會可能會被喊停」時，場內在野黨議員等人，響起一陣質疑的騷動。

她接著表示，「我完全就是依被問的內容，在可回答的範圍內答詢。政府的統一見解昨天已經過內閣會議決定，並已如答辯內容所述，不多也不少。」高市並未打算撤回先前的答詢。

「每日新聞」報導，野田今天也追問高市，日中關係最近急速降溫一事。

對此，高市回答，「日本經常對中國保持開放態度。未來，我的責任是透過溝通，建立全面性的良好關係，以及把國家利益最大化」，透露有意致力修復雙方關係。

關於高市上月底與中國國家主席習近平舉行領袖會談之際，確認全面推動戰略互惠關係的大方向性，高市今天強調，「內閣堅持這項方針」。

「日本經濟新聞」報導，高市今天也在黨魁討論會就台灣表示，「維持著非政府間的實務關係。日本根據『舊金山和約』放棄了有關台灣全部的權利與權限，並沒有立場認定台灣的法律地位。」（編譯：楊惟敬）1141126