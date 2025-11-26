高市說「台灣有事」是誠實回答 中國外交部回應了

日本首相高市早苗本月7日「台灣有事」發言後，中日關係降到谷底。路透社



日本首相高市早苗今天（11/26）在國會與在野黨領袖群交鋒中，談到她關於「台灣有事」發言時，表示是「誠實的回答」。中國外交部發言人毛寧稍後對高市「誠實」說法回應：「我們嚴肅要求日方收回錯誤言論，以實際行動體現對華政治承諾。」

日本首相高市早苗今天（11/26）在國會進行上任來首度與在野黨領袖群交鋒，立憲民主黨黨魁野田佳彥試圖迫使她承認本月7日時說出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的發言錯誤。高市並未承認錯誤，表示：「由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出了誠實的回答」。

中國外交部發言人毛寧稍後被問及關於高市「誠實」說法的回應，毛寧表示：「我們嚴肅要求日方收回錯誤言論，以實際行動體現對華政治承諾。」

高市早苗今天就中日關係本月來降到谷底表示：「通過對話建立全面的良好關係、追求國家利益最大化是我的責任」。而試圖迫使高市承認發言錯誤的立憲民主黨黨魁野田佳彥在會議後表示：「（高市）不再提及具體事例，我認為是實際上撤回了（此前的答辯）」。

