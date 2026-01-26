高市談台灣有事：若美軍遇襲日本袖手旁觀 美日同盟恐「即刻崩潰」

日本自民黨總裁兼首相高市26日出席7個政黨領導人辯論會。（美聯社）



日本首相高市早苗26日表示，如果在台海危機中，美軍遭到攻擊而日本卻未作出回應，將危及日本與美國至關重要的安全同盟。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，在談及日美可能聯手自台灣撤離日本僑民的行動時，日本首相高市草苗26日在朝日電視台（TV Asahi）節目上表示：「如果日本什麼都不做，只是逃離現場，而美軍正遭到攻擊，美日同盟將會崩潰。」

高市說：「一旦發生緊急事態，我們須要前往台灣，救援日本與美國公民。」她還表示：「我們將對當地（台灣）發生的情況作出全面判斷，並在現行法律範圍內作出回應。」

台灣有事恐威脅日本生存

高市去年11月7日在日本眾議院接受質詢時表示，如果發生「台灣有事」並伴隨中國動用武力，甚至攻擊美軍，可能符合《安全保障法制》所定義、日本得以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。不過，她也強調，是否構成存亡危機事態，仍須依個別具體情況判斷。

所謂存亡危機事態，指的是威脅日本生存的事態。如果日本政府宣布進入這類事態，自衛隊將可在有限範圍內行使集體自衛權，以支援美軍行動。

中國隨即譴責高市在國會就「台灣有事」所作答詢，認為相關言論干涉中國內政，並引發延燒至今的日中外交爭端。

在相關說法遭外界質疑後，高市政府去年12月再次重申，政府始終維持一貫立場，並強調「何種情況構成存亡危機事態，須根據實際發生的情勢，由政府綜合所有資訊審慎判斷」。

