高市談對台政策與日中聯合聲明一致 中國不接受

（中央社台北4日電）日本首相高市早苗昨天在參議院援引「日中聯合聲明」表示，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，「完全沒有任何改變」。中國外交部今天回應「絕不接受」，仍要求撤回「台灣有事」說。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應媒體相關提問時稱，高市首相本人只提及日方在「台灣問題」上的基本立場如1972年「中日聯合聲明」所述，這一立場沒有變化，僅此而已。

他表示，中方的態度是明確的，敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相「錯誤言論」。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市首相仍然只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，「中方對此絕不接受」。

林劍又稱，既然高市首相稱日方在「台灣問題」上的基本立場如1972年「中日聯合聲明」所述，那麼她能準確完整重申1972年「中日聯合聲明」所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心？日方也需要給中方和國際社會一個交代。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1141204