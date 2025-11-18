高市談話引日中緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

（中央社記者楊堯茹台北18日電）日相高市早苗談台灣有事，引發中日關係緊張。外交部發言人蕭光偉今天表示，台灣從來就不是問題，台灣是解答，與國際社會維持區域和平。外交部也與日本台灣交流協會保持密切聯繫。

高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，而中國外交官的斬首言論也被日本抗議。中國外交部17日指日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰訪中，可能就高市早苗「台灣有事」說與中方溝通回應。中方除強調日方應「收回錯誤言論」等舊調外，並聲稱中方對赴日者發布提醒「是完全合理的」。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，對於日中關係緊張的評論。

外交部發言人蕭光偉強調，台灣從來就不是問題，台灣是解答。台灣要跟國際社會成員一起合作，維持區域或是台海和平穩定。而外交部和日本台灣交流協會，就各領域議題保持密切聯絡。

至於日中關係，蕭光偉表示，中國近年在東海、南海、台海頻繁舉行大規模軍事以及灰色地帶襲擾活動，對區域各方造成複合式威脅，嚴重破壞區域和平穩定，同時也造成區域緊張情勢不斷升高。外交部呼籲中方應善盡大國的責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法。

蕭光偉也說明，外交部將密切關注中方近期挑戰國際秩序，造成區域緊張情勢的各種作為，也會持續和所有理念相近的國家緊密地合作，確保印太區域的和平繁榮以及自由開放。（編輯：張若瑤）1141118