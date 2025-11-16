高市談話會何讓陸反應如此強烈？官媒：醞釀防務政策轉向野心

日本首相高市早苗在國會公然宣稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」引發中日矛盾深化。央視刊出報導稱，這是日本戰敗以來，日本在任領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，並指出高市涉台言論背後有醞釀防務政策大轉向、欲打破無核三原則（不擁有、不製造、不引進核武器）等野心。

報導指出，「存亡危機事態」為日本前首相安倍晉三在十年前，強行通過新安保法案時炮製的一個法律概念。法案規定，在「存亡危機事態」之際，日本可行使集體自衛權。而安倍內閣解禁集體自衛權的做法有違反憲法之嫌，也是迄今日本絕大多數憲法學者的共識。簡言之，「存亡危機事態」則是為其真正突破軍事束縛的時機，提前備好「敘事」模式。

報導引述分析人士警告稱，日本近代以來的每一次對外擴張，都始於一套精心編織的「危機敘事」，包括九一八事變、七七事變等。而這些歷史事件，均是用「存亡危機」、「緊急自衛」等謊言掩蓋其侵略野心。現高市早苗重拾這套話術，正是為日本突破軍事束縛、重構進攻性戰力尋找藉口。

報導引述日媒報導，一方面自民黨基本決定最快下周開始討論修改《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件，加速推動防務政策轉向；另一方面將針對「無核三原則」中不引進核武器的原則進行修改。

高市的言論引發大陸官媒各種抨擊，環球網15日刊出北平鋒文章指出，高市言論是為軍國主義「招魂」，並稱高市若不深刻汲取歷史教訓，「與今日強大中國為敵的下場，否則必將被激發出來的舊恨新仇一起清算」。

大陸駐外機構紛紛對高市言論做出強烈反應，其中，中國駐大阪總領事薛劍以「斬首論」回應。同時大陸外交部14日晚發布通知，提醒中國公民近期避免前往日本。中日局勢升溫。

不過日媒共同社報導，日本立憲民主黨黨首、前首相野田佳彥說，在最近的交鋒中，日中兩國均反應過度。

