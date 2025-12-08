高市警前鎮分局攜手少年隊、台虹教育基金會、台灣無毒世界協會 孩童化身小小警察體驗日常勤務

高市府警察局前鎮分局及少年警察隊近日與高雄市台虹教育基金會、台灣無毒世界協會共同舉辦「小小警察就是我」體驗活動，邀請學童們走入警察日常；透過一系列有趣、生動的情境課程，讓孩子在遊戲中學習反毒、防詐、交通安全等重要觀念，深受家長與學童熱烈好評。(見圖)

主辦單位今(八)日說明，該活動緣起台虹科技公司及台虹教育基金會慷慨捐贈預防犯罪宣導教具，協助警局推動青少年法治及安全教育，活動一開始由前鎮分局長洪榮敏代表致贈感謝狀，感謝台虹科技公司及台虹教育基金會以實際行動展現企業關懷社會的公益精神，善行足堪典範。

在基金會支持下，活動內容豐富多元，讓孩子一次體驗警察工作的專業與辛勞，包括採指紋、新興毒品辨識、交通安全學堂、霹靂特警裝備展示等關卡；現場更安排迷你警用機車、小小警車駕駛體驗，家長們也紛紛拿起手機捕捉孩子最亮眼的英姿。

最受孩子們喜愛的「水彈槍射擊體驗」則在警方完整安全管控下進行，警方示範瞄準與射擊技巧，讓孩子在專注與遊戲中培養紀律與安全觀念。家長表示，活動中將品德及法紀教育巧妙融入遊戲，不僅拉近孩子與警察的距離，也讓反毒、防詐、交通安全等重要知識自然在孩子心中萌芽。

活動尾聲更加碼安排歡樂抽獎，在孩子們緊張又期待的心情中，為整場活動劃下溫馨的句點。少年警察隊長陳仁正指出，藉由寓教於樂的方式，能讓孩子更自然吸收反毒、反詐騙及交通安全觀念，也希望透過此類體驗活動，培養學童成為保護自身與家人安全的小小守護者。

洪榮敏強調，未來將持續結合民間力量，辦理更多互動性與教育性兼具的宣導活動，讓孩子在體驗中認識警察、理解法律、建立自我防護能力，共同打造更加安全、友善的成長環境。