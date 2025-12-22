高市警實地兵棋演練 跨年維安滴水不漏



因應2026年跨年活動人潮及近期發生丟擲煙霧彈及持械殺人等重大治安事件，高雄市政府警察局今（23）日由局長林炎田親自主持，召集相關分局、交通警察大隊、刑事警察大隊及保安警察大隊等單位，實施跨年警衛部署及兵棋演練，提前強化跨年維安作為。



本次演練擴大規模，模擬跨年活動現場及捷運場站發生肢體衝突、持武器滋事並引發群眾推擠等情境，警方即時成立「特殊警力緊急應變事故處理小組」，迅速制服歹徒並啟動防踩踏機制，於最短時間內恢復現場秩序。

本次跨年維安共動員警、民力計1,200餘名。高市警局表示，跨年治安與秩序維護為重中之重，本市已連續兩年擴大演練規模，並結合市府應變中心指揮系統，強化通報研判與警力調派效率。

警方另以十字形安全通道、防踩踏小組為基礎，搭配無人機巡查、高解析監視器及燈光、廣播等設備，全方位提升活動維安能量。市警局提醒，跨年活動人潮眾多，請民眾配合現場指引，如需協助可立即向員警或服務台反映，攜手迎接安全、順利、歡樂的2026年跨年！