高市警局大洗牌！趙瑞華接任警局長 14分局長、大隊長同步交接

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局今（20）日舉行「卸、新任局長、分局長及大隊長聯合交接典禮」，由陳其邁市長親自主持，展現市府對治安工作的高度重視。典禮首先進行警察局長交接，由內政部警政署副署長李文章擔任監交人，隨後完成苓雅、鳳山、岡山、旗山、仁武、鼓山、鹽埕、左營、林園、小港、六龜、湖內、前鎮分局及交通警察大隊等14個機關首長交接，新任警察局長趙瑞華擔任監交。

市警局指出，此次警監人事調整，係內政部因應當前治安任務需求，為強化整體治安效能，綜合考量品德操守、專業能力、歷練完整度、工作績效及職務倫理等面向進行調派。其中，原市警局局長林炎田調任臺北市政府警察局局長，航空警察局局長趙瑞華接任市警局局長；督察長梁東山升任副局長，桃園市政府警察局主任秘書侯東輝接任副局長；花蓮縣警察局局長陳百祿出任督察長。另有前鎮、苓雅、仁武分局長陞任警政監，以及多位外縣市與中央警察幹部調任高雄重要分局首長職務。

鳳山、岡山、旗山、鼓山、鹽埕、林園、六龜、小港、前鎮、湖內分局及交通警察大隊首長均有異動，期能活絡警政量能、強化基層治理，提升治安與交通執法效能。【圖／記者蔡宗武拍攝】

至於市警局內部服務地區調整，包括鳳山、岡山、旗山、鼓山、鹽埕、林園、六龜、小港、前鎮、湖內分局及交通警察大隊首長均有異動，藉由人事輪調，期能活絡警政量能、強化基層治理，提升治安與交通執法效能。

陳其邁時，肯定林炎田局長任內全力配合市府重點政策，讓高雄在幅員遼闊、人口約270萬的條件下，仍能穩定治安表現。他特別指出，114年高雄暴力犯罪案件僅31件，為六都最低；槍擊案件僅3件，較109年大幅減少11件，降幅高達8成；在檢肅幫派方面，高雄更連續4年獲得全國評比「特優」。交通安全方面，高雄是六都中唯一A1死亡事故連續5年下降的城市，114年較109年減少27%。

新任局長趙瑞華具備豐富警政歷練，畢業於中央警察大學消防學系50期、水上警察學系30期碩士，歷任湖內、岡山、鳳山、苓雅分局長，高雄港務警察總隊總隊長，警政署行政組組長、督察室主任，臺東縣警察局局長、市警局督察長、副局長，以及航空警察局局長等職務，對高雄治安環境相當熟悉。市長表示，相信趙局長上任後能迅速上手，持續精進治安工作，並期勉新任分局長及大隊長在各自崗位發揮專業，守護市民安全。

因應即將到來的春節連假，市長強調治安工作「沒有假期」，要求市警局強化春節勤務重點，包括大型活動與返鄉車潮的交通疏導、人潮聚集場所的治安維護，以及防搶、防詐騙等重點作為，確保市民安心過年。

最後，市長也感謝立法委員、警政署、議員、檢調單位，以及所有義警、義交與志工長期對警察同仁的支持與協助，攜手打造更安全、順暢的高雄城市環境。

