高市警局聖誕驚喜！小小「交警體驗營」融合交安防災自保課程

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄聖誕生活節各式活動正熱鬧舉行中，高雄市政府警察局交通警察大隊也利用12月25日行憲紀念日假期，特別舉辦「2025聖誕節-小小交通警察體驗營」，希望藉由節慶氣氛拉近與市民的距離，由身穿迷你交警制服的小小交通萌警化身交通守護者，在活動歡笑互動中建立正確用路觀念。

聖誕小小交警學交安也學自保 提升應變能力。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

活動中特別安排交通警察大隊大隊長黃元民扮演聖誕老公公驚喜現身，親自分送聖誕禮物與小小交警同樂，讓現場小朋友驚呼連連，其中更有一位小朋友上次活動就已經報名，可惜沒能中籤，這次終於如願以償抽到參加資格，一圓他的小小交警夢，也讓這次活動更添感動與溫度；體驗活動則規劃五大闖關關卡，包括認識警用裝備與交通指揮手勢、模擬酒駕視覺感受、交通標誌號誌趣味遊戲，以及騎乘小小警用機車的情境體驗，讓孩子在遊戲中學習遵守號誌、禮讓行人等正確用路觀念，並結合消防防火防災宣導，提升整體安全意識；此外，因應近期社會安全事件，活動中也特別教導小朋友牢記「跑、躲、報」口訣，提升自我保護能力，高雄市政府警察局也已全面加強巡守與安全戒備，將堅守崗位，確保市民活動安全，請市民朋友放心！

高雄市警局交通警察大隊大隊長黃元民表示，本次活動反應相當熱烈，吸引超過3千人報名，希望透過結合節慶的互動體驗，讓交通安全觀念以更溫暖、有感的方式向下扎根，從小培養正確用路習慣，攜手打造友善、安全的交通環境。

