高市警局週報機敏資料外洩，正副元首維安細節外流恐危及安全。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局多次週報會會議內容驚傳外洩，保防及職場倫理遭詬病「螺絲鬆掉」，市府也表示關切，引發警察局高層震怒，指示督察室徹查，因開會內部資料非屬政府資訊公開法之列，將清查嚴懲並檢討管控。

高市警局保防工作出現破口，尤其是每週週報機敏內容頻遭外洩，傳有非警職人士刻意打聽周報內容，因會議中有尚未偵結，或攸關國安事項檢討內容，督察系統得知有警官未依會議管制規定，外洩內部會議訊息予不相干人士，將啟動調查、約制，若查獲涉有洩漏國防以外機密者，將依洩密罪移送法辦。

據了解，少年隊日前偵辦韓團BP演唱會門票詐騙案，由於是雲林地檢署指揮偵辦，查扣過程並未十分順利，週報中才提及此一個案績效，案情內容竟很快外流上網，引發檢方不解，少年隊也迅速啟動內部調查，指向週報會議資料外洩。

此外，10日週報內部檢討正副總統維安勤務，機敏的特勤工作內容，迅速遭外洩至非警政機關，相關的正副總統警衛、維安等策進作為竟「全都露」，甚至上網便可輕易知悉護衛正副元首流程，恐危及相關人員的安全。

督察室坦言確實察覺有人未遵守開會規定和職場倫理，除加強法治教育、依法約制，針對多次內部資料外洩，也會啟動調查釐清責任。

