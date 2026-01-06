高市警局長林炎田傳北漂？陳其邁：目前未告知 私下揪毋甘

高雄市長陳其邁非常器重警察局長林炎田，談到如果他轉任他處，私底下會很毋甘。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市警察局長林炎田傳出可能接任台北市警察局長？市長陳其邁今指出，到目前為止並沒接獲內政部或警政署告知，他同時高度讚許林炎田為高雄治安沒日沒夜付出，如果林炎田調任外縣市，「私底下會揪毋甘」，但還是給予最大肯定與祝福。

陳其邁今說，關於林炎田的人事消息都是從媒體上得知，到目前為止，不管是內政部或警政署都並告知相關訊息。

他同時提到林炎田在高雄市的這段期間表現非常稱職，尤其一些重大犯罪事件都能很快果斷偵破，打擊犯罪有成效，維護住市民財產與安全，這一點他要表示高度肯定。

陳其邁認為警政一條鞭，如果林炎田未來調任其他單位，他私底下會很毋甘，他形容林炎田很努力打拚，沒日沒夜的，這讓很多市民很感動，對於願意衝鋒陷陣的政務官，他要給予最大肯定與祝福。

