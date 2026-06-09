高市警局「警察節」表揚20名績優人員 陳其邁肯定守護城市安全貢獻

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

警察節慶祝大會隆重登場 五星市長陳其邁表揚績優警察 肯定守護高雄卓越貢獻。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局於今（6/9）日下午，在警察局3樓大禮堂舉辦「115年警察節慶祝活動」，由高雄市長陳其邁親自出席頒獎，表揚20位表現卓越的警察及相關人員，肯定他們長期投入治安維護、交通管理及為民服務工作的辛勞與貢獻，並感謝所有警察同仁守護市民生命財產安全所付出的努力。

此次獲獎人員涵蓋3位警察模範母親、8位模範警察、2位資深績優警察，以及4位成功偵破特殊重大刑案的優秀員警。獲表揚人員在犯罪偵防、治安維護、交通秩序管理及便民服務等領域表現傑出，充分展現警察團隊堅守崗位、無私奉獻的專業精神。

廣告 廣告

為增添警察節活動的溫馨氛圍，主辦單位特別邀請鼓山區中山國民小學學生帶來精彩演出，並由高雄市政府警察局員警組成的「薩克斯風樂團」及「原住民警察樂團」輪番登台，以悠揚樂音與多元文化特色，展現高雄警察團隊剛毅與柔性兼具的一面，也讓現場洋溢歡樂與感動。

值得一提的是，今年全國29位模範警察當選人中，高雄市共有3位員警獲選，獲獎比例居全國各警察機關之冠，充分展現高雄警察團隊在治安維護、交通管理及服務品質上的卓越表現。這項殊榮不僅是市民對警政工作的高度肯定，也反映中央機關對高雄警察專業能力與工作成果的認同。

陳其邁市長致詞表示，高雄市近年來在警政治安與交通管理方面持續精進，各項成果深獲市民肯定。根據《遠見雜誌》2026年最新公布的「縣市長施政滿意度調查」，高雄市再次榮獲五星城市肯定，其中陳市長施政滿意度以75.9％高居六都第一，創下上任以來新高；在警政治安及道路交通兩項滿意度評比中，更雙雙名列六都第一，締造2011年以來最佳成績。

陳其邁勉勵全體警察同仁持續秉持「以民為本、治安優先、交通為重、服務第一」的核心理念，以專業素養、服務熱忱與使命感守護市民安全，共同打造更安全、更宜居、更幸福的城市環境，讓高雄成為市民安居樂業、深感驕傲的幸福城市。

#高雄市政府警察局,警察節慶祝活動,陳其邁,模範警察,高雄治安滿意度

更多警政時報報導

【獨家內幕】台大前副教授李偉裕未上市股票爭議延燒30年 投資人控「黃仁勳想要投資我們」話術吸金數億元！

【獨家內幕】「北港皇太子」蔡晉財涉暴遭押 「咏晉國際」包辦宮廟商機？地方社群炸鍋！