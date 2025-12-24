高市警擴大兵棋演練迎跨年 1200警民力布署滴水不漏

因應2026年跨年活動湧入的大量人潮，以及近期接連發生丟擲煙霧彈、持械殺人等重大治安事件，高雄市政府警察局提前部署跨年維安作為。警察局23日由局長林炎田親自主持，召集各分局、交通警察大隊、刑事警察大隊及保安警察大隊等單位，實施跨年警衛部署與實地兵棋演練，全面檢視並強化應變能量。

↑圖說：高雄市政府警察局23日由局長林炎田親自主持，召集相關單位，實施跨年警衛部署及兵棋演練，提前強化跨年維安作為。（圖片來源：高雄市警察局提供）

此次演練擴大規模，情境設定涵蓋跨年活動現場及捷運場站，模擬肢體衝突、持武器滋事並引發群眾推擠等突發狀況。演練過程中，警方迅速成立「特殊警力緊急應變事故處理小組」，即時制服歹徒，並同步啟動防踩踏機制，在最短時間內穩定現場秩序，展現跨單位協調與快速反應能力。

↑圖說：現場模擬跨年活動現場及捷運場站發生肢體衝突、持武器滋事並引發群眾推擠等情境。（圖片來源：高雄市警察局提供）

高市警局指出，今年跨年維安共動員警力與民力合計1,200餘人，治安與秩序維護列為首要任務。市府已連續兩年擴大演練層級，並結合市府應變中心指揮系統，強化通報研判流程與警力調派效率，確保第一時間掌握狀況、迅速處置。

↑圖說：現場出動空拍機空巡小組制空監控會場狀況。（圖片來源：高雄市警察局提供）

在實際部署上，警方以十字形安全通道及防踩踏小組為核心，搭配無人機巡查、高解析監視器，以及現場燈光與廣播設備，形成立體化、科技化的維安網絡。市警局也提醒，跨年夜人潮密集，請民眾配合現場引導與管制措施，如有需要可立即向執勤員警或服務台反映，共同迎接安全、順利且歡樂的2026年跨年夜。

