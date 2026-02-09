高市警超效率！趙瑞華局長親頒破案茶慰勉「閃電破案」功臣

「緊、緊、緊」 高市警長厲行有案速破、有功必獎。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局持續強化治安作為，警政工作無縫接軌，全面落實市長陳其邁所指示的「緊、緊、緊」原則，秉持有案必查、有案速破的決心，全力守護市民生命財產安全。警方強調，對於任何重大治安案件，皆以最快速度應處，務求第一時間壓制不法行為，穩定社會秩序。

本（9）日左營區發生一起熟人間侵占案件，被害人報案指稱車輛及新臺幣240萬元現金遭侵占。警方獲報後立即成立專案小組，整合警力並運用科技偵查手段，迅速掌握嫌犯行蹤，於短短2小時內成功將嫌犯查緝到案，並全數追回遭侵占車輛及現金，展現高雄警方對重大刑案的快速反應與高效偵辦能力。

廣告 廣告

高市警局局長趙瑞華今（9）日晚間19時親赴左營分局，頒發慰勉金及破案茶，代表市長向第一線有功同仁表達肯定與嘉勉。趙瑞華指出，此案能在極短時間內偵破，關鍵在於同仁即時運用科技設備鎖定嫌犯動向，迅速通報、攔截與圍捕，充分展現警察專業與團隊合作精神，除頒發破案茶外，也指示依規定簽辦即時獎勵，以鼓舞士氣。

趙瑞華進一步表示，隨著春節將近，高雄市警力已全面投入春節前夕及春節期間的擴大臨檢與路檢勤務，強化重點時段與治安熱點巡守，目的只有一個，就是守護市民安全，讓市民安心過好年。他也提醒同仁，執勤時務必注意自身安全，不僅要讓市民放心，也要讓家人安心。

#高市警局, 趙瑞華, 侵占案速破, 左營分局, 治安偵辦效率

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！