高市警跨年維安啟動！科技＋千人警民力築起城市安全防護網

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】為確保大眾運輸安全及跨年晚會順利進行，高雄市政府警察局近日完成全市交通運輸場站與跨年活動維安沙盤推演。本次部署採「警民合作、場站聯防」策略，統合警力與民力，並首度運用空拍機、手臂盾牌及360度球型攝影機等新式裝備，透過精確兵推演練，強化人潮聚集區域的應變能力，讓市民在日常通勤與參與活動時，皆能感受到實質的安全保障。

跨年維安滴水不漏！高警整合千名警民力「科技＋人力」建構城市安全防護網。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

高市警局自12月19日起全面提升維安工作，針對捷運（39站）、輕軌（38站）、火車站（18站）及公車轉運站（8處）統合警力執行維安。自19日至23日止，總計動員建制警力6,198人次、支援警力80人次。

維安重點如下，1、大眾運輸場站維安：統合警力與快速通報機制 重點樞紐駐守：於高雄車站、美麗島站、左營站等重要樞紐，由保安警察大隊員警全副武裝持手臂盾牌及長槍執行守望，深入月台層巡視，確保治安無死角；2、隨車巡邏與影像應處：針對上下班尖峰時段，編排捷運隨車巡守任務；3、聯防通報：110勤務指揮中心一旦接獲報案，將同步通報捷警、各分局，並與鐵路警察、港務警察及運輸部門安管人員，落實「通報、封鎖、壓制」；4、妥善運用民力資源、建構多層次社會安全網絡：結合義警、義交、社區巡守隊等民力支援，針對人潮聚集場所加強巡守與交通引導，提升預警密度；5、保全協防機制：指導公共場域及活動主辦單位聘僱相當人數保全人員，並透過建立緊急通報窗口、舉辦應變演練，確保保全人員在突發狀況的第一時間能有效執行「初步管制與通報」。

高雄市政府警察局局長林炎田指出，本次跨年維安任務劃分為三大任務區，由前鎮、鳳山、新興分局分局長擔任現場指揮官，並特別運用「空拍機」及「360度球型攝影機」等先進設備，全方位蒐證與人流觀察，同步掌握周邊道路與人潮密度，即時引導疏散。

維護社會治安與保障民眾安全是警察機關責無旁貸的任務，高市警局將持續以最高標準執行維安作為，也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映，一起共同守護安全！

首度運用空拍機、手臂盾牌及360度球型攝影機等新式裝備，透過精確兵推演練，強化人潮聚集區域的應變能力。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

