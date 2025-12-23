高市警跨年維安演練 晚會將動員逾1200警民力

（中央社記者張已亷高雄23日電）高雄警察局因應跨年活動及台北近期隨機攻擊案，由局長林炎田今天主持警衛部署及兵棋推演會議並實地演練，屆時跨年晚會現場將搭配無人機等設備並出動1200多名警、民力維安。

高雄市政府警察局今天發布新聞稿說明，為因應跨年活動人潮及台北近期隨機攻擊案等重大治安事件，今天由局長林炎田主持，並召集相關分局、交通警察大隊、刑事警察大隊及保安警察大隊等單位，實施跨年警衛部署及兵棋演練，提前強化跨年維安作為。

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於12月31日晚間7時在時代大道登場。市警局表示，此次在晚會活動周邊實地擴大規模演練，模擬跨年活動現場及捷運場站發生肢體衝突、持武器滋事並引發群眾推擠等情境，警方即時成立「特殊警力緊急應變事故處理小組」，迅速制服歹徒並啟動防踩踏機制，於最短時間內恢復現場秩序。

市警局指出，屆時跨年晚會活動現場維安將動員警、民力計1200多名，另以十字形安全通道、防踩踏小組為基礎，搭配無人機巡查、高解析監視器及燈光、廣播等設備，全方位提升活動維安能量。

市警局表示，已連續2年擴大演練規模，並結合高雄市政府應變中心指揮系統，強化通報研判與警力調派效率，另提醒民眾，跨年活動人潮眾多，應配合現場指引，若需協助可向員警或服務台反映。（編輯：李亨山）1141223