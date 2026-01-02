高市警長換人？林炎田北上趙瑞華呼聲高 劉世芳5字快閃

外界傳出高雄市警察局長林炎田可能接掌台北市警局長。資料照。施書瑜攝



高市府人事動向再受關注！傳出水利局長蔡長展已請辭並規劃轉往中央任職，另現任高市警察局長林炎田可能接掌北市警局長，內政部長劉世芳今（1/2）受訪僅回應「沒有！都不是！」隨即快閃不再回應；另傳高市警長新任人選以航警局長趙瑞華呼聲最高。

台北市警察局局長李西河、刑事局長周幼偉及警政署副署長廖美玲等高階警官將於1月16日屆齡退休，警界人事調整幅度大。

內政部長劉世芳今日南下參加橋頭科學園區典禮時，被媒體追問林炎田可能北上接任台北市警察局長的傳聞；對此，她僅回應「沒有！都不是！」，隨即快閃離開，不再多做說明。

現任高雄市警察局長林炎田為六都在任最久的警局首長之一，任內推動科技警政與精準犯罪打擊策略，在防制詐騙、打擊暴力犯罪及掃蕩幫派等領域均有實際成效，表現獲高雄市長陳其邁肯定。

林炎田警職生涯從基層做起，曾任台北市派出所所長、萬華分局長及刑事警察局多項重要職務，其工作表現亦受到高市府會肯定，另傳出高雄市警局長職位可能由航警局長趙瑞華接任。

趙瑞華畢業於警官學校消防系，歷任高雄多個分局長、港務警察總隊長及台東縣警察局長，與高雄警界淵源深厚。

