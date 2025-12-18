高市警首創AI影像過濾 避讓救護車不再誤收罰單

為解決民眾善意避讓救護車卻遭科技執法告發的爭議，高雄市政府警察局全國首創導入智慧影像過濾機制，運用AI影像辨識技術，從源頭排除因避讓救護車而產生的違規影像，讓民眾「聽到救護車可以放心讓」，提升執法精準度與交通人性化。

↑圖說：民眾善意避讓救護車，卻可能遭科技執法告發。（圖片來源：高市警交通警察大隊提供）

高市警局統計，113年及114年至今，民眾因配合避讓救護車遭科技執法告發後提出申訴案件分別為23件及13件，經查證後雖全數撤銷罰單，但民眾仍須耗費時間申訴，造成不必要的負擔。為此，警局主動導入AI影像辨識過濾系統，降低爭議案件發生。

警局指出，該機制目前已在高雄榮民總醫院與高雄國軍總醫院周邊道路試辦，選定左營區大中一路與鼎中路口，以及苓雅區中正一路與輔仁路口兩處科技執法設備作為示範。系統可即時分析影像特徵與交通動態，主動辨識駕駛因避讓救護車而產生的違規行為，經AI初步篩選後，再由員警進行後端審核，確認後即不予舉發，從流程前端減少誤判與申訴。

↑圖說：高雄市警局首創導入AI影像辨識過濾機制，從源頭降低不必要的舉發與申訴，減少民怨與社會成本。（圖片來源：高市警交通警察大隊提供）

高雄市警局交通警察大隊呼籲，民眾聽聞救護車警示聲響時，應即時配合避讓，共同維護救命通道的順暢與市民生命安全。未來將持續於醫院周邊擴大建置相關科技執法設備，並逐步推廣至全市重要路段，打造更安全、順暢且兼顧人性的交通環境。

