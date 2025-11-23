高市議員二選區 藍催票是關鍵

民國115年九合一大選逼近，各選將紛紛展開布局，高市議員第二選區應選3席，2位現任議員李亞築、黃明太力拚連任，另位議員陳明澤則將交棒女兒陳琳潔參選。目前民進黨確定於該選區提名2席，國民黨則仍在觀望。

地方人士分析，107年藍營颳起「韓流」，在第二選區催出4萬票，足足超過綠營9000多票，若這次國民黨立委柯志恩扮演母雞表現突出，藍營有望取得過半席次。

高雄第二選區包括茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮區。國民黨現任議員李亞築107年首度參選，便以3萬5651票當選，同時也是高雄市第2高票；111年再以2萬5376票連任至今，被視為藍營新生代戰將，李亞築曾任高市農會代表，並具備政二代背景，父親李長生是高雄縣、市6連霸議員，在地基礎穩固。

廣告 廣告

民進黨現任2席議員為黃明太、陳明澤。黃明太擔任議員前是企業家，以環保科技業發跡，並成立多間公司，107年從商界轉政，7年來深耕地方，逐步累積在地口碑，議會質詢問政犀利、議題掌握度高，被黨內視為具攻防戰力的強棒。

陳明澤為民進黨6連霸資深議員，他奠定早期高雄縣的綠色執政基礎，在地方耕耘超過25年，今年3月他宣布引退，決定交棒給女兒陳琳潔，盼能延續家族長年服務在地的能量，持續協助地方事務。

目前綠營確定將在第二選區提名2席參選，國民黨則仍在觀望。地方人士指出，國民黨在107年、111年大選除推李亞築參選，也派前雅宴招待會所執行董事鄭東元角逐，但鄭連續2次均以敗選收場，李亞築連2屆都是第一高票，以目前狀況來看，鄭似乎無意再度參選。

地方人士分析，雖然國民黨這屆僅在第二選區拿下1席，看似居於劣勢，但得票卻高於綠營2席，若藍營這次能提名2席，結合市長選戰帶來的催票效應，並有效分配票源，有機會挑戰過半席次。