高市議員五選區 仁武成關鍵戰場

高雄市議員第五選區涵蓋大社、仁武、鳥松及大樹，其中仁武區人口突破10萬，成為選將們兵家必爭之地，治水、交通與捷運等議題備受選民關注。圖為仁武區澄觀路。（林雅惠攝）

高雄市議員第五選區涵蓋大社、仁武、鳥松及大樹等區，應選5席，地方政治版圖長期綠大於藍，隨著仁武區人口正式突破10萬人，成為各選將爭取選票的關鍵戰場，當地居民最關心治水、交通改善及捷運延伸等民生議題，就看選將們如何端出吸睛的政策牛肉。

根據仁武區公所最新統計，區內人口數已突破10萬人，而年滿18歲的選民有8萬6476人；以歷屆投票率多在65％來看，此區預料將成為兵家必爭之地。

此區現任民進黨市議員包括江瑞鴻、張勝富、邱俊憲及黃飛鳳，均表態爭取連任，憑藉長期地方耕耘與穩定支持者力挺，現階段占有優勢；國民黨方面，現任議員吳利成有意再戰。前議員陳若翠也宣布參選，企圖整合藍營票源並吸納前議員許慧玉支持者，力拚「保一搶一」。

地方人士分析，前議員許慧玉歷屆幾乎都是最高票當選，陳若翠若能抓住許三分之一票源，就很有競爭力，有機會與綠營爭婦女保障席次，成為兩個女人的競爭。

由於仁武區近年人口快速成長，每位參選人都預計會在這票倉設立競選總部，積極布局拉票。因區內治水工程與交通改善計畫陸續推動，包括河川整治、主要道路拓寬，以及捷運延伸規畫仍在審議中，人口增加也對教育、醫療與公共設施帶來挑戰，這些議題都成為各選將們提出選戰願景的重要方向。

仁武區人口與民生議題的重要性，使該區成為下屆選舉最受關注的戰場之一，地方人士指出，若新人能提出符合居民需求的政策，即使現任議員占有優勢，也可能吸引選民目光、改寫選局。不過整體而言，第五選區綠營優勢仍明顯，不過票沒開出，誰也沒有把握。