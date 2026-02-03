高市議員初選升溫！綠參選人喊「民意檢驗」顧大局駁網內互打說

民進黨籍鹽埕區博愛里里長林哲弘宣布投入第6選區市議員民調初選。施書瑜攝



民進黨高雄市議員初選近期熱烈展開，現任鹽埕區博愛里長林哲弘宣布投入初選選戰，卻遭私訊、留言質疑「網內互打」，對此，他發聲表示，初選本就是讓民意檢驗候選人的制度，不存在「分票」問題。

宣布投入第6選區（旗鼓鹽）初選的民進黨籍市議員參選人林哲弘表示，最近有人私訊我、也有人在留言區說「你是來亂的啦」、「不要分票啦」、「黨內互打會掉席次」、「顧大局好嗎？」。

林哲弘強調，政治不是「坐穩位置」，而是「把事情做出來」，也不是「叫新人閉嘴」，而是要給新世代機會將事情做得更好，也相信每一位民意代表，都該接受新的民意檢驗。

廣告 廣告

他進一步指出「顧大局」不是顧某個人的位置，而是顧住整個選區的未來，顧住新世代的來臨，他也針對旗津、鼓山、鹽埕的交通、都更、觀光及生活品質等議題說明，這些問題不是靠一句「不要分票」就能解決，而是要有人把問題講清楚、把進度做出來、把成果交代清楚。

林哲弘表示，他不抹黑、不互打、不做情緒戰，只專注於把問題整理成清單，把承諾轉化為行動進度，並用「已做／協調中／下一步」方式向民眾交代。

他也呼籲選民支持民意決定與制度公平運作，並邀請民眾留言分享所在區域及最關注的問題，以便後續追蹤與回應。

更多太報報導

全台最大里人口4.5萬！福山里拆分 里名諧音「扶殯」惹民怨

綠高市黨部鳳山辦公室變競總！賴瑞隆喊陳其邁助力接關鍵第四棒

假租約、通行證全上陣 美濃大峽谷案內幕曝！石麗君獲暴利2億