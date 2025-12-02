高市議員參選人林哲弘政見影片 結合AI科技說故事拉近與市民距離

林哲弘以年輕為號召，近期運用AI科技製作自我介紹與政見影片，讓選民最短時間認識他。 圖：林哲弘/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市議員第六選區(鼓山、鹽埕、旗津區)參選人林哲弘，近期運用AI科技製作一支長約2分40秒的自我介紹與政見影片，將參與社區活動的照片、接受專訪談「為何要參選」的內容，以及旗津交通與觀光、鼓山老屋與生活品質、鹽埕商圈轉型等主軸政見，整合成一支節奏明快的短片，預計在個人臉書粉專上架，展現年輕世代參選人「懂科技、會溝通」的新政治風貌。

影片開頭以一連串社區服務畫面帶出林哲弘的日常，陪長輩參與活動、走進市場與商圈關心店家、出席里內說明會與地方座談等，透過AI協助整理的字幕與旁白，讓市民在短時間內就能看見他過去在地方打拚的足跡；中段則用圖像化設計與簡潔標語，分別說明旗津交通與觀光規劃、鼓山老屋保存與生活品質提升、鹽埕老商場轉型與青年回流等政策構想，把複雜議題拆解成市民一看就懂的重點。

影片最後，林哲弘以專訪片段的方式，親自說明自己從里長、市政顧問一路走到議員參選人的心情與責任感，強調希望運用年輕世代熟悉的工具，把政治從傳統的看板、文宣與造勢場合，帶進每個人每天都會滑過的手機畫面。「AI只是工具，真正要負責的是候選人自己說出真心話，讓市民看得清楚、聽得明白。」

相較於過去單向、紙本式的政治宣傳，林哲弘選擇用AI協助影像剪輯、字幕與畫面排版，不但縮短了製作時間，也讓內容更符合社群平台的觀看習慣，方便市民分享轉貼。對不少關心公共事務、卻不常收看政論節目或參加造勢晚會的年輕族群來說，這種「兩分多鐘就能看完一個候選人」的新型態政見呈現，也成為了解地方政治新面孔的一種管道。

林哲弘表示，未來將持續善用數位工具與新媒體，針對交通、長照、商圈發展等議題推出系列短片，盼能用更貼近日常生活的語言與形式，讓市民在做出選擇之前，有更多機會看見候選人的思考與行動。

