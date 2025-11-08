高市議員媒合企業捐贈助聽器 造福聽損民眾

高雄市議員陳麗珍熱心媒合虹韻國際貿易股份有限公司（虹韻助聽器）與諾貝兒寶貝股份有限公司（丁丁藥局）捐贈五十台進階型助聽器市值約三百萬元，關懷聽覺受損民眾、推動無障礙友善社會，七日於高市府社會局富民長青中心辦理捐贈儀式，由高雄市聽障團體及身障團體聯合總會聯合代表受贈；社會局感謝議員及企業的愛心，聽見身障朋友的需要，以實際行動為聽損者創造更好的生活品質，善盡社會責任，並喚起社會對於聽力的重視。(見圖)

廣告 廣告

社會局今(八)日說明，高雄市聽障者約有一萬四千人，助聽器的使用可有效改善聽損者的人際互動，這次促成企業攜手發起「聽見愛希望工程」，捐贈五十台進階型助聽器，並附帶聽能照護與專業諮詢，嘉惠聽力受損民眾；為使這份善心資源傳送給有需求的民眾，將由高雄市聽障團體擔任窗口，對於低收、中低收入戶，有配戴助聽器需求民眾，可洽聽障團體評估後轉介予虹韻公司接受免費助聽器適配及兌換。此外，社會局截至今年已完成三十八處輔具站點的設立，可就近提供民眾輔具補助申請、評估、維修、租借及回收等，倘有輔具相關問題歡迎洽詢高雄市北區輔具資源中心○七-六二二六七三○分機一一二、一一三、或高雄市南區輔具資源中心○七-八四一○六三三六、○七-八四一○六三○。

陳麗珍議員表示，許多身障者因聽力受損或年齡漸增而退化，生活品質大受影響；希望藉由這次助聽器捐贈，能幫助有需要的民眾重新「聽見愛的聲音」，重拾人際互動與生活自信。

高雄市身障團體聯合總會理事長游錦源亦感謝陳議員與企業熱心攜手，讓更多弱勢朋友獲得資源協助，讓日常生活參與無障礙。