高市議員林智鴻包場《大濛》 助攻「破億」
〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年勇奪金馬五大獎項，述說白色恐怖的電影《大濛》，全國票房已近9800萬元「直逼破億」，民進黨籍高雄市議員林智鴻昨(28)晚在知名影城包場響應，邀在地鄉親以行動支持好電影，盼透過實際行動，支持願意關注「白色恐怖」轉型正義的影視作品，同時助攻《大濛》票房破億。
《大濛》故事背景設定在 1950 年代台灣白色恐怖時期，講述嘉義少女阿月為了贖回被槍決的哥哥遺體，獨自前往台北，途中遇見各懷心事的底層人物，並在迷霧般的時代中尋找人性光輝的故事。
本月繼《冠軍之路》後，林智鴻再度攜手熱情台派支持者，響應該片包場，期能拋磚引玉，幫助此部廣受好評的作品，能夠一舉票房「破億」，進而鼓勵所有以台灣為本，守護歷史時刻的電影工作者。
林智鴻透露，學生時期看了以講述政治工作者鄭南榕故事的紀錄片《焚》，深受感動，成為日後其「轉型正義」的思路啟蒙，他強調「記住歷史是希望悲劇不重演」，近年諸多忠實刻畫有關時代背景的電影或劇集，之所以能獲得跨世代各年齡層的共鳴，就是基於對民主自由生活方式的堅持使然，特別是國家處境艱難的此刻，記住歷史更是不分你我的「重中之重」，相關作品更顯彌足珍貴。
林智鴻強調，「因著眾所皆知的理由」相關題材的電影，在中國幾無可能上映，在其他國家上映時也恐遭逢「戰狼外交」的強力阻撓，所以當台灣影視工作者願意放棄中國市場，也要拍出一部忠於藝術和歷史的好電影時，大家更應珍惜，付諸實際行動，做這群理想主義者的後盾「不要讓他們孤單」。
