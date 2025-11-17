高市議員第三選區 老將新秀激戰
距離民國115年九合一大選僅剩一年時間，有意角逐提名參選的選將紛紛展開布局。高市議員第三選區也備受矚目，該區共5席，國民黨現任2席尋求連任、1席將引退交棒給女兒；民進黨則競爭激烈，除現任2席求保底，另2名新人也宣布加入戰局，初選共有4人搶3個提名額；另有1名無黨籍新人也預計參戰，讓藍綠選情增添變數。
第三選區包括永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭等區，藍營現任3席包括方信淵、宋立彬、陸淑美。60歲方信淵為橋頭人，曾任高雄縣議員，縣市合併後連任至今，父親方萬發曾任台灣省農會理事，地方實力雄厚。47歲宋立彬同為政二代，2018年異軍突起，以新人之姿當選市議員，站穩海線，幫助藍營在大岡山揮出全壘打，如今要拚連任。
63歲陸淑美為前立法院長王金平愛將，從原高雄縣議員連任至今8連霸，她從政40年深耕大岡山地區，今年宣布引退，交棒給女兒黃韻涵參選下屆議員；黃韻涵曾2度以國民黨籍參選高市第2選區立委，負於民進黨立委邱志偉。這次她首戰市議員，盼保住藍營過半席次。
綠營方面，2席包括黃秋媖、林志誠皆屬湧言會系統。61歲黃秋媖跟隨父母腳步從政，長期關注動保議題，受地方肯定；林志誠為民進黨前立委趙天麟子弟兵，有逾10年幕僚經歷，他勤走基層，長期蹲點地方，屬於黨內新世代實力派。
依慣例民進黨將在第3選區提名3席，除上述2席力拚保底，剩1席由新人蔣宛庭、蔡秉璁角逐；34歲蔡秉璁隸屬新潮流、菊系的邱志偉團隊執行長，台大、清大碩士畢業，曾在總統府、陸委會等處工作，如今回鄉爭取議員初選提名，被外界視為綠營湧言會與新潮流「系統內戰」的前哨戰。
另大岡山產業發展協會執行長、前高市海洋局長張漢雄之子張騏晟，日前宣布以無黨籍參戰，他擁有高科大水產科技產業博士學位，致力推動農漁產銷；地方人士分析，張騏晟參選勢必重塑海線票源結構，也將成為打破藍綠板塊的新變數。
