高市議員籲中央成立台語委員會 許智傑率先表態支持

立委許智傑（右）25日表達支持中央成立台語委員會，成為綠營高雄市長候選人表態響應的第一人。（圖／許智傑辦公室提供）

高雄市議員張博洋日前指出，高雄市推動第一個台語實驗學小學--北嶺國小來做為台語復振的示範場域，綠營有意參選下屆高雄市長的人選也應共同響應，且支持中央設立專責單位協助地方。對此，投入綠營高雄市長初選的立委許智傑今（25）日率先表達支持，成為連署上的第一人。

針對張博洋的呼籲，許智傑第一時間表態樂觀其成，更會全力支持。他指出，高雄是全臺灣唯一的「百萬台語人口城市」，「台語是我們的母語，我們本就應有傳承、延續的責任在」。

廣告 廣告

許智傑提到，相對中央已經有客委會、原民會來重視各族群的文化保存，並制定相關計畫與補助辦法可做為文化推動的協助。然而台語的部分相對而言逐漸被忽略，現況只能透過家庭教育、校園內較為基本的鄉土語言教學來讓孩子學台語，更何況現在「聽得懂卻不會講」的情況在年輕一代的比例越來越多，所以在台語復振工作及推廣上，確實應該檢討並重視。

許智傑呼籲，現階段教育部能夠成為地方政府在台語復振的靠山，並在政策制定、基層教育上的支持、文化內容推動等等上能夠予以協助，一起來努力來將母語的根繼續在這塊土地上茁壯長大。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺 歐客佬沒買咖啡卻偽造來源

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

「熱心網友」代辦普發1萬快速入帳 他一刷存摺傻了：實在太可惡