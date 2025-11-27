高市議員踢爆警界爆性騷疑雲 警局：依法處理、勿枉勿縱

吳銘賜(左)日踢曾任偵查隊隊長的兩線三星警官，遭女性下屬檢舉涉嫌猥褻性騷，林炎田(右)強調案件已進入司法調查程序，一切依法處理。 圖：翻攝高市議會直播畫面

[Newtalk新聞] 高雄市議員吳銘賜今(27)日在總質詢中揭露一名曾任偵查隊隊長的兩線三星警官，遭女性下屬檢舉涉嫌猥褻性騷，高雄市警察局局長林炎田答詢時強調，案件已進入司法調查程序，一切依法處理、勿枉勿縱。

吳銘賜指出，該名女性因懷疑遭跟蹤，向該名偵查隊長求助，該隊長表示已掌握可疑對象，並約其至住處說明案情，隊長並要求該女子不要自己開車，代叫多元計程車將其載至隊長住處大樓下車，進入大樓管理櫃檯後，由隊長親自帶該女子上樓進入住處。女子指控雙方談話期間，對方多次親吻嘴唇、脖子、胸部、觸碰其臀部及私密部位，她拒絕反抗無用，直到該隊長接獲上級來電要求返回分局，女子才得以脫身趕緊離開現場。

吳銘賜進一步表示，被害女子事後感覺身心受創，長期出現失眠與焦慮情形，必須仰賴安眠藥才能入睡，並於今年6月鼓起勇氣向高雄市警察局婦幼隊報案。報案過程中，起初頻頻被質她是否真要提告，又被提醒加害人「官階很大」，報案後至今毫無下文，令其質疑警方官官相護，處理態度消極。

吳銘賜強調，該女子在陳情書中詳細描述案發經過與手繪警官住家擺設，他認為被害人勇敢講出來，應該有其可信度，要求警方慎重處理，保障被害人權益。

對此，林炎田回應警方已依法受理該案，並依程序移請司法機關偵辦，目前案件已進入司法調查階段，後續將全案配合法院及檢察機關辦理，強調對於任何涉及不法行為，警方均秉持依法行政、嚴正處理立場。

