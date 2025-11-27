高市議員選戰 原民4席競爭激烈

民國115年九合一選舉將至，高雄市原住民區4席市議員牽動正副議長選舉走勢，成為藍綠及無黨籍勢力必爭之地，包括茂林、那瑪夏與桃源等3區已有多名人選表態參戰並提前布局，預料此次原民地區選戰競爭將會格外激烈。

茂林區方面，現任無黨籍市議員范織欽在107年擊敗國民黨籍候選人唐惠美，今年范力拚連任，而唐惠美這次也早早表態參選，希望收復失土，重返議會，此外，茂林區代表會主席國民黨籍陳奕蓁與茂林區代表會代表孫佩馨也宣布投入選戰，使原本一對一的戰局演變成多角混戰。地方人士透露，仍有人選尚未公開表態，預料茂林將成原民區最激烈的選區之一。

桃源區選情因家族勢力盤根錯節而備受關注，謝家、陳家及高家被視為桃源三大核心家族，對選情具有高度影響力，而現任無黨籍市議員高忠德憑藉高度服務評價與家族支援占有一定優勢。不過，上次的挑戰者林錫閔及茂林國小退休校長洪英雄積極深耕部落，實力也不容小覷，林、洪接連表態參戰，形成三強競逐態勢，區內選戰氣氛緊繃。

那瑪夏區目前則由現任無黨籍市議員陳幸富與上次落敗的國民黨籍候選人葛姵瑩再度對壘，陳幸富擁有現任服務優勢，近年他也為那瑪夏地區爭取許多建設及福利，獲得地方好評。而葛姵瑩前次選舉以700多票之差落敗，但敗選後她並未停歇，反而持續勤跑基層，出席各類活動場合，藉此提高曝光率，希望捲土重來，希望能在明年選舉報一箭之仇。

平地原住民選區部分，國民黨籍現任議員王義雄成功在107年擊敗民進黨籍候選人俄鄧‧殷艾，此次王要力拚連任，綠營人選則尚未確定，後續選況值得關注。

地方人士指出，高雄原民區選舉深受家族、親戚及姻親網絡影響，配合議員平時服務成績，往往是選票關鍵因素。這次原民選區無論現任議員或挑戰者都具備一定實力，預料明年選戰會格外激烈。