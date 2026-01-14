高市議員陳玫娟遭爆簽賭賴帳 陳委律師聲明：遏止抹黑造謠

市議員陳玫娟遭週刊爆料設簽賭賴帳，她委請律師聲明表示，面對此不實指控，將以身作則遏止抹黑造謠之惡意中傷，依法追究其法律責任。（取自陳玫娟臉書）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳玫娟遭週刊爆料涉簽賭賴帳，她委請律師聲明表示，面對此不實指控，將以身作則遏止抹黑造謠之惡意中傷，依法追究其法律責任。

陳玫娟聲明說，對於週刊引述所謂知情人士A先生之說法，指她將賭債甩鍋給王姓婦人，她就提供帳戶係因之前借名登記而用於繳交房貸之說詞不合理云云，純屬捕風捉影、惡意中傷，讓人深感遺憾。

陳玫娟指出，她從政二十多年來，兢兢業業，全心為民服務，居然遭人惡意操作，將單純的選民服務和基於朋友情誼的互助醜化為涉及組頭簽賭，意圖抹黑中傷其個人形象。

陳玫娟強調，面對此不實指控，將以身作則遏止抹黑造謠之惡意中傷，對於所有不實指控，已委請律師高?祈蒐集證據，依法追究其法律責任，以正視聽。