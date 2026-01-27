高市議員黃紹庭涉詐領助理費 二審刑度不變要上7堂法治課

高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費案，高等法院高雄分院二審宣判，刑度不變，但支付國庫的金額從150萬元提高到200萬元。（圖：溫蘭魁攝）

國民黨高雄市議員黃紹庭被控詐領助理費案，一審高雄地方法院依《貪污治罪條例》判處2年徒刑，緩刑5年，檢方不服，提起上訴；高等法院高雄分院今天（27日）二審宣判，刑度不變，但支付國庫的金額從150萬增加為200萬元，並且要上7堂法治教育課程，緩刑期間保護管束。國民黨高雄市黨部表示，尊重司法判決，後續將依黨內相關規定辦理。（溫蘭魁報導）

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理1455萬多元，高雄地檢署偵辦時，他認罪並繳回所有款項，高雄地院審理後，判處他2年徒刑、褫奪公權3年、緩刑5年，另外還要繳納150萬元給公庫以及240小時的義務勞務，但檢方認為量刑太輕，提起上訴。

高等法院高雄分院今天（27日）二審宣判，刑期的部分，維持2年徒刑、褫奪公權3年、緩刑5年，但繳納給公庫的金額則增加了50萬元，變成200萬元，還要上7堂法治教育課。

國民黨高雄市黨部隨即對二審判決做出回應，發言人張永杰說：「針對黃紹庭議員二審判決結果，高雄市黨部尊重判決結果，後續將依照黨內相關規定辦理。」

此外，一審時唯一不認罪而遭到判刑的葉姓助理，二審改口認罪，改判有期徒刑2年、褫奪公權2年、緩刑5年，但需繳納公庫25萬元，同樣要上7堂法治教育課。

◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。