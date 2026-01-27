高市議員黃紹庭涉詐1455萬助理費 二審仍獲緩刑

（中央社記者洪學廣高雄27日電）國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐助理費案，檢警查出他自民國103年起擔任3屆議員期間共詐領1455萬餘元，一審遭依貪污等罪判2年，緩刑5年。高雄高分院今天維持原刑度，可上訴。

台灣高等法院高雄分院上午9時30分宣判，維持一審有期徒刑2年刑度，褫奪公權3年，緩刑5年；另向公庫繳交金額從一審新台幣150萬元增加為200萬元，並須接受法治教育7場次。全案仍可上訴。針對黃紹庭議員二審判決，國民黨高雄市黨部回應，尊重司法判決，後續依黨內相關規定辦理。

廣告 廣告

一審高雄地方法院判決指出，黃紹庭自103年12月25日起擔任高雄市議會第2、3、4屆議員期間，透過申報人頭助理及低薪高報方式，向高雄市議會詐領助理補助費。

高雄地院合議庭審理後，黃紹庭等14人罪證明確，並分別適用相關減刑規定。考量黃紹庭為增加服務處辦公室可運用零用金，利用議員身分長期指示同案被告，以申報人頭助理及低薪高報等手法詐領助理補助費，且犯後坦承犯行、主動繳回犯罪所得等量刑因素，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物等罪，各判處有期徒刑1年10個月、褫奪公權3年，合併應執行有期徒刑2年，並諭知緩刑5年，且應提供240小時義務勞務，向公庫支付新台幣150萬元。（編輯：黃世雅）1150127