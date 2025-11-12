高市議會主席台爭奪戰續攤 藍綠論戰「市長該不該在場」

高市議會主席台爭奪戰續集，藍綠針對市長該不該在場隔空互槓。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會昨因總預算爭議爆發主席台爭奪戰，藍綠經協商先行散會；國民黨高市議員白喬茵後續發文抨擊市長陳其邁不在場，強烈質疑陳其邁離席後、未立刻去主持防颱會議，卻躲小房間休息，議長康裕成強調市長是循往例，總預算案報告完就先離席。

白喬茵認為，市長坐鎮防災應變中心目的是防範颱風侵害市民的生命財產，但不是被拿來當說謊道具用。

她強調，沒人擔得起防颱失誤，但市長消失時，真的不是主持防颱會議？且國民黨團不讓市府交付預算並不是因陳其邁鬧消失，而是因115年度總預算創新高，但整本預算卻編得荒腔走板，所以國民黨強力阻擋議長敲錘交付審查。

白喬茵說明，在國民黨議員輪流發言，要求市府提出更貼近民意需求的預算時，議長康裕成敲槌休息5分鐘，這時市長就一聲不響跑出去，再也沒回來。

事後陳其邁被質疑不尊重議會，市府澄清他是去應變中心開防颱會議，但他搞消失的時候，市府33位局處長和3位副市長都還在議事廳坐著，是和鬼開嗎？

且他被拍到11:35離開議事廳躲進休息室，13:32才離開議會，也就是他人根本沒去防災會議，是在議會小房間裡兩個小時的大休息，懶得面對議員眾多質疑。

議長康裕成今表示，昨天情況，身為主持議事的議長，有義務簡單說明，昨天是市長來議會報告明年總預算案，循往例、市長把總預算案報告完就離席，去年程序是這樣，今年也是一樣，議長裁示也一樣。

同時，昨天氣象署預報，鳳凰颱風可能直撲高雄屏東，市長責任就是主持召開防颱會議，帶領各局處做好防颱準備，保障市民安全。

她提醒議事程序可透過大會討論，但不宜因為議事攻防，干擾防災準備。

