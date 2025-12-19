高市議會定期會閉幕總預算未三讀 康裕成點名市府臨時會強化溝通

康裕成敲下議事槌宣告高市議會定期大會閉幕。 圖：高雄市議會/提供

[Newtalk新聞] 高雄市議會第四屆第 6 次定期大會於今（19）日結束為期 80 天的議程，由議長康裕成敲下議事槌宣告閉幕，高雄市長陳其邁率領市府團隊感謝議會的監督與協助，期待未來持續共同合作為高雄努力。康裕成表示因《財政收支劃分法》修法爭議衍生的中央補助款不確定性，以及市府與議員溝通不足，導致 115 年度總預算未能如期於本會期審議完成三讀，除向市民表達歉意，相關預算也將於明年 1 月 12 日至 30 日召開第 8、9 次臨時會續行審議。

康裕成表示，這是一個非常辛苦的會期，議員關注多項攸關高雄未來發展的重要議題，包括「美濃大峽谷」爭議、田寮月世界垃圾亂象，以及《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正案等，反映市民對環境保育與城市治理的高度期待，尤其在《財劃法》修法影響下，高雄面臨更嚴峻的財政挑戰，也更加凸顯地方財政自主的重要性。

為確保市政運作不受影響，康裕成呼籲市府團隊把握時間，在明年臨時會召開前，市府團隊務必充分準備，提出具體明確規畫，回應議員關切，確保總預算如期、全數通過，使重大建設與施政推動不中斷，市府團隊務必充分準備，提出具體明確規畫，回應議員關切，確保總預算如期、全數通過，使重大建設與施政推動不中斷。

康裕成也提到，本屆議會展現了高度的活力與專業，她觀察到現在的議員組成相當年輕且極具主見，年輕世代議員提出許多具建設性的意見，這對市政發展是正向的，市府團隊應予以重視與參考。最後，她除了感謝議會同仁與市府團隊的辛勞，也提前送上新年祝福，希望 115 年一整年的議事運作都能順暢無礙，更期許市府團隊在最後一年的任期內，能與議會攜手並進，交出亮麗的成績單。

康議長並提醒，議會中年輕世代議員提出許多具建設性的意見，市府團隊應予以重視與參考，不應僅止於議事廳內的爭辯，更需以具體作為與充分回應展現執行力。

