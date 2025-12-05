高市議會扮推手！促成玉皇宮贈票邀學子體驗明華園大戲。 （記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會扮演藝文推手，促成高雄玉皇宮捐贈396張文化教育券，5日舉行贈票儀式。秘書長黃錦平宣布送給高中生一份很酷的禮物，將邀請全市11所高中師生走進衛武營，欣賞明華園結合「異世界穿越」的年度大戲，讓文化教育走出課本，用最潮方式助學子認識傳統藝術。

秘書長黃錦平說，明華園是近百年來最成功的歌仔戲團，對傳統藝術的貢獻有目共睹，創團96年越活越年輕，這部年度大戲《轉生到異世界成為嘉慶君〜發現我的祖先是詐騙集團！？》將於12月20、21兩日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場，劇情大玩時下最夯的「穿越」梗，證明了歌仔戲不只經典，還可以很流行、很時尚！

他也特別感謝玉皇宮主任委員許文良、總幹事蘇千碩及全體委員，每年支持明華園演出母親節精彩劇作，邀請市民陪同媽媽來看戲，大力推廣地方戲曲推廣，今年也延續前幾年的成功經驗，讓學生能以最輕鬆的方式與傳統藝術接軌，主動感受文化生命力。議會也將積極扮演文化推手，要讓學生走進劇場，把傳統藝術帶進每一間教室、扎根校園。

教育局局長吳立森感謝高雄市議會、明華園、玉皇宮對傳統戲劇與本土教育的支持，以創新的劇作讓傳統藝術充滿現代感、讓文化教育以學生喜愛的方式呈現。

明華園戲劇總團總團長陳勝福表示，明華園台上進行「傳承」、台下進行「文化教育扎根」。這齣戲先前到各地演出票房都是「秒殺」，深受年輕人喜愛；此次跨界合作在衛武營演出，將呈現全新的取材、橋段、舞台設計，歡迎大家蒞臨觀賞。

本次獲贈文化教育券的學校包含給小港高中、福誠高中、立志中學、三民高中、瑞祥高中、仁武高中、高雄中學、高雄女中、中正高中、道明中學與文山高中等11所學校，期盼在校園內埋下藝術種子，讓這份屬於台灣的文化記憶，由年輕世代持續傳承下去。