高市議會混戰延燒！陳其邁遭轟落跑卻沒開會 議長批藍勿干擾防災

高雄市議會11日進行總預算交付議程，藍營不滿高雄市長陳其邁報告完總預算後就離席，集體霸占主席台包圍議長康裕成，綠營緊急護駕，雙方爆發激烈肢體衝突。（柯宗緯攝）

高雄市議會藍綠混戰延燒成口水戰！市長陳其邁11日報告總預算後離席，引爆藍營不滿、主席台遭攻占，議事停擺、總預算延後審查。藍營白喬茵遭網軍出征，反批市府「說謊成性」，陳其邁躲起來2小時，根本還未赴防災會議。陳美雅曬出手臂瘀青照，痛批議會變暴力現場。議長康裕成今（12）日出面喊話，強調防颱優先，呼籲議員勿因政治攻防干擾防災準備。

康裕成指出，市長報告總預算後離席是「往例」，去年程序相同。今年氣象署預報颱風「鳳凰」直撲南台，市長有責任主持防颱會議、督導各局處準備，「議事攻防可以討論，但市政防災不能拖延」。她也反問「布條早準備好，鬧場還需要理由嗎？」暗批藍營早有預謀。

然而，藍營不埋單，白喬茵痛斥市府「說謊成性」，批陳其邁藉防颱為由落跑，11時35分離開議事廳躲進休息室，直到下午1時32分才離開議會，躲在小房間2小時，卻懶得面對議員眾多質疑。

白喬茵強調，沒人擔得起防颱失誤，「但你消失的時候，真的不是去主持防颱會議」，且國民黨團不讓市府交付預算並不是因為陳其邁鬧消失，而是因115年度歲入歲出創新高，但整本預算卻編得荒腔走板，才力阻議長敲錘交付審查。

高市議會國民黨團總召黃香菽則怒轟，「市府傲慢到極致」，不僅對中央縮減補助「啞口無言」，還動用網軍攻擊議員。她質疑議長「護航市府」、無視在野黨發言順序，才導致衝突升溫，呼籲市府「停止製造對立」。

陳美雅則在臉書貼出手臂瘀青照，控訴在混亂中遭多名綠營議員拉扯推擠，痛批議會「變成暴力現場」。她強調，監督預算是議員責任，呼籲市府正視美濃大峽谷與馬頭山環境爭議，「土地被破壞就回不來」。

綠營則反擊藍營「搞錯方向」，民進黨高市議員湯詠瑜批評國民黨「拒絕交付審查」等同拖延市政，質疑「一邊說預算亂編，一邊又不讓審查，是在怕什麼？」強調唯有進入委員會審查，才能真正監督市府。

民進黨高市議員鄭孟洳反擊，國民黨團根本「不懂議事又愛作秀」，開口喊「議事不公」卻連《議事規則》都沒看清楚。她強調，11日的會議依規只能「交付」或「不交付」預算，根本沒有「退回」這個選項，國民黨堅持退回只是誤解程序。藍營講不贏時霸占主席台，「說穿了就是不懂規則、又不想開會」。

