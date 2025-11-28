高市議會發送五百份月曆 12/1起開放索取

高雄市議長康裕成宣布，十二月一日起免費發送限量五百份月曆，歡迎市民朋友到議會索取，送完為止。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議長康裕成廿八日提前開箱明年月曆精選十二種美麗花卉，期待以繽紛方式陪伴市民迎接新的一年；康議長並宣布，十二月一日起免費發送限量五百份月曆，歡迎市民朋友到議會索取，送完為止。

議會月曆前兩年一推出便迅速被索取一空，明年月曆精選朱槿、馬纓丹、紫葉酢漿草、錫葉藤、火鶴花、雞蛋花、彩葉草、風雨蘭、黃鸝鳥蕉、紫花蘆莉草、仙丹花、波斯菊等十二種在高雄市街頭常見、卻各具風采的花卉。

康議長期待市民朋友在翻閱月曆時，能感受到高雄的多彩繽紛與活力，她也歡迎大家除了欣賞月曆之外，可以走出戶外「尋寶」，找找這些看似平凡常見，卻又努力綻放的花朵，會在城市的哪些角落。

康議長也宣布自十二月一日起，到議會就能索取明年高雄最美月曆，限量五百份，索完為止，歡迎市民朋友到議會看聖誕樹，領取最美月曆，她並預祝市民朋友在繁花錦簇陪伴下，新的一年能好運相隨。