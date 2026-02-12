高市議會第10次臨時會落幕 「土方自治條例」修正案未達共識先擱置
高雄市議會第4屆第10次臨時會今（12日）閉幕，115年度市府總預算審查過關，但攸關「土方之亂」的《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正案因未達成共識，決議擱置再審。
全國土方之亂導致各地公共工程及民間建案爆停工潮，為解決營建土石方去化問題，高雄市政府配合中央政策，推動營建剩餘土石方在出土端落實查驗，只要沒有參雜不得進場的營建廢棄物，就能「從營建工地A點直送最終場所C點」新制。
據《聯合新聞網》報導，議員對此政策看法兩極，國民黨議員宋立彬認為，過去低窪農地想填高，找土資場買良土回填是常態，但現在「A直送C」處理費更便宜，工地廢土幾乎全往南星計劃區送，讓原本可回填農地的B3、B4類土方可能出現大缺貨。
民進黨議員陳明澤表示，「A直送C」的土方改由技師簽證就能直接外運，但若土質有問題，變成「誰簽單誰就違法」。認為這種大制度不該倉促實施，至少要召集各單位通盤研究、擬定好配套措施，並提供半年到1年的緩衝輔導期，讓大家有規可循。
高雄工務局建管處表示，《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正案未過，對目前土方去化無重大影響，目前南星計畫容納營建土方容量充足，該港區去化量預估可以到2028年底。（責任編輯：王晨芝）
