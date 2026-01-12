高市議會臨時會首日音響大出包 議長氣炸：拿我們當試驗品？

高雄市議會第4屆第8次臨時會今（12）日開幕，未料麥克風設備出包，議長康裕成震怒，要求改善。（柯宗緯攝）

高雄市議會第4屆第8次臨時會今（12）日開幕後，續審交通部門單位預算，卻因議事廳新更換的麥克風等音響設備頻頻發出嗡嗡聲、音量忽大忽小，導致會議一度「卡關」。議長康裕成當場動怒，直言「高雄市議會真的很爛」，質疑新系統首度啟用卻狀況連連，「是拿我們當試驗品嗎？廠商不用在現場嗎？」要求盡速改善問題。

據了解，議事廳今天剛更換新麥克風系統，但在議長發言、議員審預算過程中持續發出嗡嗡雜音，收音效果時好時壞，不僅現場議員發言困難，就連直播觀眾也幾乎聽不清楚內容。

面對突發狀況，康裕成當場震怒，直言「高雄市議會真的很爛！拿我們當試驗品嗎？」也向議員致歉。因新系統異常導致發言聽不清楚，甚至影響議會網路直播，她還提醒議員「要說大聲一點」，由於設備狀況不斷，她緊急宣布休息，要求工作人員立即排除問題，現場氣氛一度相當尷尬。

康裕成在稍早開幕致詞時強調，本次臨時會重點為續審115年度總預算案，預算攸關城市發展與市民福祉，要求市府各局處首長務必事先與議員充分溝通，不得再以臨場說明、臨時補件方式因應審查。

康裕成也期勉全體議員秉持專業、理性問政進行審查，在善盡監督把關職責的同時，兼顧高雄整體發展與市政推動需求，讓預算審議回歸公共利益，為城市發展把關。

