高市議會花108天審完總預算 康裕成:我坐了262小時

高市議會臨時會今閉幕。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第4屆第10次臨時會今閉幕，議長康裕成指出，大會加上3次臨時會，共花了108天會期終於審完總預算，議員們都很辛苦，她自己也坐了262小時。

高市議會去年大會審不完總預算，今年1月間加開兩次臨時會，結果還是審不完，2月再加開臨時會，終於完成115年度總預算審查，今天順利閉幕。

康裕成說，議員們審查總預算相當辛苦，去年大會80天，加上今年3次臨時會共28天，總計花了108天審完總預算，刪減1.9億元，總預算歲出1978億元。

她強調，議員捍衛市政建設的立場都一致，在審查總預算時會有許多意見，還曾有議員在外奔波時，專程打電話請議會同事轉述其意見，顯見議員們都很關心市政與預算。

她也提到，經過108天討論後，謝謝大家對總預算終於有共識，比較遺憾的是市府提出的土石方管理自治條例仍被擱置，期許相關單位把握機會，再跟議員們多溝通，下個會期繼續討論。

高市議長康裕成感謝議員們開會108天辛苦審議總預算。(記者王榮祥攝)

市長陳其邁向議長康裕成致意。(記者王榮祥攝)

陳其邁與國民黨高市議會黨團總召黃香菽交換意見。(記者王榮祥攝)

