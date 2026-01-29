高市議會行動相挺在地漁業 議會大廳辦烏魚子展售會

高雄興達港區漁會廿九日於市議會大廳舉辦一口吃烏魚子推廣展售會，議長康裕成率多位議員出席力挺。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄興達港區漁會廿九日於市議會大廳舉辦一口吃烏魚子推廣展售會，議長康裕成率多位議員出席力挺，並邀請市民朋友把握年節選購時機，一口品嚐烏魚子、實際行動支持在地漁業。

康議長指出，議會大廳是公共空間，因力挺在地漁民，才會同意漁會進入議會展售產品。她表示，今天到場議員「比平常開會還多」，大家都是衝著烏魚子而來，建議興達港區漁會吳進興理事長以後開會「可以贊助烏魚子」，引起現場笑聲與掌聲不斷。

康議長肯定興達港區漁會在吳進興理事長、郭展豪總幹事帶領下，持續升級冷鏈與加工技術，烏魚子品質深受肯定，更透露議會餽贈日本外賓的烏魚子皆選購自興達港區漁會，品質已是「國際級保證」。

她並期許摩斯漢堡未來持續開發烏魚子創新產品，優先採用興達港漁會漁產，讓高雄海味走向更寬廣市場。

吳進興與郭總幹事皆感謝康議長長期力挺在地漁業，讓漁民的努力能被更多人看見。這款「一口吃烏魚子」已與連鎖品牌摩斯漢堡合作，在全台近三百家門市熱賣。

展售會現場除「一口吃烏魚子」外，也展售多款興達港優質水產品，氣氛熱絡，為年節市場注入濃厚海味與溫度。包括海洋局長石慶豐，摩斯漢堡總經理葉靜慧，議員邱俊憲、黃文志、何權峰、范織欽、李雅慧、李雨庭、林富寶、陳慧文、郭建盟、張博洋、鄭孟洳等均到場支持，另有鍾易仲議員及立委賴瑞隆、許智傑服務團隊到場共襄盛舉。