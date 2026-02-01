高市議長之爭 新系、湧言會角力

高雄市議會綠營呈現新潮流議長康裕成、湧言會議會黨團總召江瑞鴻各自為首，分庭抗禮，去年底黨團總召改選產生裂痕，康支持的賴瑞隆也順利出線，市長初選後兩派系議員壁壘分明、互別苗頭，她個人有意尋求議長連任，但整合難度明顯上升。

本屆高市議會藍綠都未獨立過半，綠營加上友軍占上風，但內部也有競爭，親新系康裕成與湧言會鄭光峰競爭，投票前一日才由市長陳其邁當「桶箍」勸退鄭光峰，同時曾俊傑宣布退出國民黨，與康裕成搭檔當選正副議長。

下屆高雄市議員民進黨確定提名卅四席，展現要單獨過半的決心，目前湧言會來勢洶洶，前立委趙天麟親自操盤，各選區派人參與初選，頗具爭取議會龍頭的野心。

且近幾年湧言會持續壯大，現任議員中已有十二席次，加上無黨籍友好議員，幾乎占綠營多數，下屆議長選舉不僅是藍綠對決，也牽涉黨內兩大派系的角力。

然而，二○二四年底高市議會民進黨團總召選舉，親新系湯詠瑜出馬挑戰湧言會江瑞鴻，兩人各拿十四票打成平手，最後江瑞鴻靠抽籤連任成功；選後新系「南方問政辦公室」與湧言會主導的「民進黨團」分庭抗禮，時事議題回應各自發揮。

去年底總召改選前，副議長曾俊傑以無黨籍身分加入民進黨團運作，黨團會議時提臨時動議，新系議員質疑「偷襲表決」，甚至爆發激烈口角，這關鍵一票決定總召改選結果，江瑞鴻擊敗黃明太，讓湧言會和新系衝突檯面化，兩次總召選舉過招也被解讀是為議長選舉暖身。

此次民進黨市長提名之爭，新潮流賴瑞隆與湧言會支持的邱議瑩競爭激烈，賴瑞隆最後勝出。市長初選結束後進入議員熱戰，兩派系議員結盟初選新人，各自開記者會或站街頭，互不干涉。

一名地方政壇人士分析，六都議長具指標性意義，民進黨高層不會放任地方廝殺對決，總召江瑞鴻出身縣區，資歷不如康裕成，而曾俊傑有藍營背景，光加入黨團運作就爭議很大，想更上一層樓不容易。

高雄地方政壇人士表示，議長人選最後應該還是尊重黨中央的意見，「不是地方說了算」。

