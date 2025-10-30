高市議長會見岩手縣議員 熱烈交流合作議題意見

議長康裕成會見日本岩手縣議會台灣友好議員聯盟，雙方就強化地方議會交流、深化教育文化及農業觀光合作等議題熱烈交換意見。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議長康裕成卅日會見日本岩手縣議會台灣友好議員聯盟，雙方就強化地方議會交流、深化教育文化及農業觀光合作等議題熱烈交換意見。

康議長表示，台日情誼深厚，高雄願以最務實開放的態度與岩手攜手前行，推動多層面合作，並期盼未來能締結為友好城市或友好議會，攜手共創雙贏。

岩手縣議會友台聯盟會長工藤大輔率副會長川村伸浩、名須川晉等一行九位跨黨派議員訪高，康議長偕國民外交促進會湯詠瑜會長、鄭孟洳、白喬茵兩位副會長親自迎接，歡迎遠道新朋友親身感受高雄的熱情與城市魅力。她笑言，相信此行定會讓岩手縣議員們更加愛上高雄，也誠摯邀請再度來訪。

在觀賞議會簡介影片時，工藤會長對台灣選舉制度設有四分之一婦女保障名額深感驚訝。康議長指出，高雄第四屆市議會廿五位女性議員全憑實力當選，沒有任何一位女議員靠婦女保障名額，展現地方民主與性別平權的進步成果。

談及國際情勢，康議長特別祝賀日本誕生首位女性首相高市早苗，期盼在其領導下，台日關係更加緊密。康議長亦透露，下週將率國民外交促進會訪日，赴鎌倉出席第十一屆日台交流高峰會，持續以地方議會為橋樑，深化與日本地方政府的務實連結。

康議長指出，高雄與岩手早已有多項互動，今年岩手縣遠野高校學生曾赴小港高中進行交流，留下深刻印象。岩手盛產海鮮、和牛及稻米，高雄則以港灣經濟及農漁產聞名，兩地產業互補性強，若能拓展農業合作，勢將開創更廣市場與貿易機會。

康議長強調，高雄市議會將持續以開放心態深化對日友誼，讓台日情誼從地方扎根、向國際綻放。