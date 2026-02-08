高市豪賭眾院改選！結果牽動台海局勢 中國、台僑高度關注

記者柯雅涵／日本東京報導

日本眾議院改選於嚴寒大雪中進行，首相高市早苗拚席次過半，鞏固執政地位並推動修憲，強化國防與經濟。此次選舉結果不僅影響日本內政，更被高度關注其對台海情勢的牽動。三立新聞團隊獨家挺進當地，帶回來第一手觀察。

日本首相高市早苗的提前眾院改選，被視為她的政治豪賭，選舉結果或牽動台海局勢。（圖／翻攝三立新聞畫面）

日本眾議院選舉首相高市早苗面臨政治考驗

日本眾議院選舉於今日（8日）舉行，被視為首相高市早苗的重要政治考驗。高市早苗明言，若自民黨未能在選舉中取得過半席次，她將辭去首相職位。為了避免選情不利，高市早苗昨天晚間在東京大雪中親自站上宣傳車全力催票。自民黨不僅在選前密集推出社群影片，還努力提高投票率，儘管提前投票率達32%，高市早苗依然不敢鬆懈。

高市早苗上任三個月人氣飆升 外界關注選舉結果

上任僅三個月的高市早苗以其高人氣引發關注，她希望在此次選舉中帶領自民黨贏得過半甚至三分之二席次，進一步推動修憲，強化日本的軍事與經濟實力。高市早苗的外交政策尤其受到關注，她曾多次提及台灣議題，強調日本在國際局勢中的角色。外界普遍認為，若自民黨在此次選舉中大獲全勝，將對台海局勢產生重大影響。

高市早苗的政策走向與台海局勢

高市早苗在選戰中提出強硬的國安與經濟政策，並獲得國際關注。特別是其對中政策，被視為日本未來走向的風向球。高市早苗的行動不僅引發中國的關注，也讓在日台僑對選舉結果高度關心。若自民黨與其盟友在此次選舉中取得三分之二以上的席次，將可能對日本修憲及國際政策產生深遠影響。

選舉結果將在今日深夜揭曉，高市早苗能否在此次選舉中取得預期的勝利，成為外界關注的焦點。

