高市豪賭 挑戰超越安倍障礙

此次日本眾院大選，「自維執政聯盟」看似穩操勝券，觀察重點在於總席次有多高，若獲得壓倒性勝利，日本首相（自民黨總裁）高市早苗將一雪2年前「自公聯盟」痛失眾院過半優勢的前恥，還可能超越前首相安倍時期締造的席次紀錄。

自維聯盟一旦大贏，未來日本眾院的運作可望「完全按高市的意志走」，也將提升高市在自民黨內的凝聚力，助力她在2027年秋季的自民黨總裁選舉中連任，奠定長期執政基礎。

高市在這次眾院大選面臨多道門檻。她原本將勝負線定為「執政聯盟過半」，並賭上首相之位，自民黨選舉對策委員長古屋圭司則提出更高目標，表明「自民黨單獨過半數（233席）、執政聯盟穩定多數（243席）將有助國會穩定運營」。

此前石破茂擔任首相期間，自民黨與公明黨合組的執政聯盟，先後在2024年10月眾院選舉和2025年7月參院選舉中受挫，痛失國會兩院多數地位，淪為「少數執政」。高市2025年10月當選自民黨總裁後，改與維新會聯合執政。

1月23日，高市宣布解散眾院，提前舉行大選，展開戰後「最短期決戰」。高市的理由是，自維聯盟是新的聯合執政架構，加上「關乎國家根本的重要政策大轉向」，因此有必要就此問信於民。

高市解散眾院被指是一場政治豪賭，而今看來她就要賭贏了。選前民調顯示，自民黨單獨過半十拿九穩，還很可能達「絕對穩定多數」（261席）。上次自民黨單獨達到後一門檻，是2021年的眾院選舉，當時為岸田文雄執政，自民黨與公明黨共獲得293（261/32）席次。

今次自民黨若單獨取得絕對穩定多數，高市的戰績有望超越岸田，而下一門檻便是眾院2/3（310席），亦即「安倍障礙」。

安倍自2012年12月起二度執政，2014年12月眾院改選，自民黨與公明黨共拿下325（290/35）席次。2017年眾院改選，自民黨與公明黨則獲得313（284/29）席次。但自此之後，自公執政聯盟總席次便每況愈下。

若這次自維聯盟奪得眾院2/3席次，將是時隔12年日本再度誕生強勢執政黨。一旦拿下眾院2/3，即便法案被朝小野大的參議院否決，也可透過眾院再次表決予以通過。