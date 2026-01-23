高市豪賭！日解散眾院 16天超短選戰開打

高人氣的日本首相高市早苗在今天（23日）解散眾議院，也宣告16天的超短選戰正式開跑。（圖／美聯社）





今（23日）是日本眾議院的開議日，也是解散日，創下60年來的首例。高人氣的日本首相高市早苗在今天（23日）解散眾議院，也宣告16天的超短選戰正式開跑。高市賭上首相大位背水一戰，力拚國會席次過半。但這次罕見在寒冬舉辦大選，加上2月8日投票日可能與大學考試撞期，讓高市面臨多重考驗。

眾議院議長額賀福志郎：「根據日本國憲法第7條，眾議院正式解散。」

自民黨議員：「萬歲萬歲。」

23日解散眾議院，日相高市一改平日笑容，冷眼看向在野黨，為期16天的超短選戰即刻開跑。日本首相高市早苗（1.19）：「我將賭上首相大位，希望國民能直接做出判斷。」

廣告 廣告

高市挾帶高民調背水一戰，力拼席次過半，為的是讓執政根基更穩固，但若失敗，首相將換人做，超短閃電選戰也讓在野黨嚴陣以待，老早開始街頭拉票。也因是36年來首度二月大選，寒冬大選考驗重重。立憲民主黨眾議員大築紅葉：「路上小心喔，太冷了我門牙都快凍僵了。」

雪地拜票議員差點被凍成雪人，就連工作人員要釘選舉看板，還得先除雪，體力大考驗真的人仰馬翻。日本官房長官木原稔：「若投開票日與考試日期重疊，當天可能難以前往投票，我們建議考生利用提前投票制度。」

除了天冷大選日還強碰大學考試，恐將影響年輕人投票率，但高市的考驗不只如此。中道改革連合黨成員：「加油加油。」

本來一盤散沙的在野黨，在高市宣布解散國會前突然大團結，還整併成新的黨派目標席次過半，高市的政治豪賭，最後是成是敗，2月8日投開票就能見真章。

更多東森新聞報導

新／台人北海道滑雪出事！衝出雪道受困 直升機急救援

新／東京JR車廂驚傳有人揮刀 乘客嚇壞報警

南海海槽地震飆90％ 專家憂能量達高峰：台灣恐搖規模8強震

