高市超級星期天 4參選人大拚場

民進黨高雄市長初選今（12）日起至17日展開電話全民調，4位參選人11日把握選前最後超級星期天，上演鐵人行程，走訪傳統市場、車隊掃街等大拚場。邱議瑩集結6位「縣市首長級」人士拍推薦影片；賴瑞隆臉書串聯多名議員力挺；許智傑搶攻大岡山票倉；林岱樺則以類平頭「變髮」展現勝選決心，也搏取媒體版面。

邱議瑩昨早前往前鎮區瑞興市場拜票，還邀集台北、新北、基隆、桃園等縣市民代走入高雄各大傳統市場當「分身」；下午及晚間在三民區、鳳山區車隊遊行，與立委黃捷號召「擋泥板騎士團」掃街。最新競選影片更集結高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等6名現任縣市首長及參選人聯合推薦，她說，對於最終結果充滿信心。

賴瑞隆也展開全日鐵人行程，橫跨鳳山、三民、前新苓等區掃街拜票，強調以他豐富的市政經驗、穩健理性的特質，是最能守住高雄的人選。高雄的進步是謝長廷、陳菊、陳其邁市長一棒接一棒傳承而來，他立志成為高雄「第4棒」，帶著為高雄爭取6000億元實績，打造最團結高雄隊，照顧無分黨派、世代的市民，讓城市邁向全新黃金10年。

許智傑一早前往岡山文賢市場、路竹菜市場掃街拜票，由立委邱志偉、議員參選人蔡秉璁及岡山區里長陪同，攤商送上象徵「好彩頭」的蘿蔔祝福。隨後走訪茄萣市場、大岡山地區車隊掃街。他強調，面對城市未來發展已做好準備，盼以更完整的在地連線帶領高雄持續前進。

林岱樺則自曝「初選有人要她退場」，強硬回擊曖昧簡訊、詐領助理費、脫黨參選等3大爭議，下午從鳳山龍成宮出發展開大車掃。她以全新超短髮造型亮相，搏得媒體版面。她直言，「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，企圖以「變髮」展現勝選決心，在初選民調前全力衝刺。