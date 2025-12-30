高市跨年晚會估湧20萬人潮 陳其邁：維安務必做到滴水不漏

高雄市政府31日晚上將在夢時代前面的時代大道舉行跨年晚會，市長陳其邁受訪時強調，維安務必做到滴水不漏。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市政府明天（31日）晚上在夢時代前面的時代大道舉行跨年晚會，市府預估，來往的人數會有20萬人，市警局將出動超過1200名警力維安，市長陳其邁要求警方在安全維護上務必做到滴水不漏，確保民眾安全與活動平安順利。（溫蘭魁報導）

送走2025，高雄市政府31日晚上7點開始在夢時代前面的時代大道舉行「2026雄嗨趴」跨年晚會，預計將進行到2026年元旦凌晨1點。

為了確保現場以及周邊包括捷運站和輕軌站的安全，高雄市政府29日晚上在時代大道和捷運凱旋站舉行實兵演練，市長陳其邁親自前往督導，副市長林欽榮則擔任現場指揮官，演練是模擬捷運凱旋站有歹徒持刀攻擊並丟擲煙霧彈，包括捷運警察、捷運公司以及轄區前鎮分局警方接獲報案後火速趕往現場疏散人潮並同步搜捕嫌犯。

高雄市政府29日晚上在捷運凱旋站舉行實兵演練，模擬有歹徒持刀攻擊並擲煙霧彈，被火速趕往現場的員警制伏。（圖：高雄市政府提供）

市長陳其邁30日在市政會議前接受媒體聯訪，再度強調，跨年晚會的治安維護務必滴水不漏：「包括在不定時利用優勢警力進行巡查。」

高雄跨年晚會若發生緊急突發事件，主舞台大螢幕將立刻秀出疏散路線圖。（圖：溫蘭魁攝）

除了時代大道的跨年晚會，義大世界的跨年煙火秀將施放999秒煙火，預估也會吸引上萬民眾，高雄市警局表示，夢時代跨年晚會現場及周邊將出動1206名警力，義大跨年則會安排363名警力，確保市民安全。