高市踩習近平紅線？ 籲台海穩定、憂新疆人權

高市早苗（左）、習近平。（AP）

日本和中國的領袖會談，今天（31日）下午在南韓慶州登場，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平談了約半小時。高市早苗會後在記者會上表示，習近平主動提到台灣，她當面強調了台海穩定的重要性；而前任日本首相不敢提的，包括釣魚台、香港和新疆人權，以及日本人在中國被拘留等問題，高市早苗統統都提了，大膽挑動了習近平的敏感神經。

「下午好，您好。」日中新關係的友誼之握，日本首相高市早苗展現尷尬又不失禮貌的微笑，中國國家主席習近平也努力保持笑容。

習近平：「你就任後表示中國是日本的重要鄰國，有必要構建建設性穩定的對話關係。」高市早苗：「中國是日本的重要鄰國，日中兩國對本地區及國際社會的和平與繁榮，肩負著重大責任。」

日中領袖在APEC場邊峰會首次面對面會談，可能掌握到高市早苗是著名的親台派，習近平也不囉嗦，主動提起台灣問題。高市早苗：「習主席就台灣問題發表一些看法，對此我表示維持良好的兩岸關係，對於地區穩定與安全非常重要。」而前任首相石破茂不敢提的釣魚台主權爭議、中國南海威脅、香港與新疆人權議題，高市早苗全都提了。

高市早苗：「包括對尖閣諸島（釣魚台）在內的東海活動、日本公民被拘留等問題的關切，我同時就南海活動、香港與新疆維吾爾地區人權狀況表達嚴重關切。」日中領袖會前，高市早苗發文附上與習近平的微笑同框照，日中領袖王見王，近半小時的會談，或許是受到美國狂人總統川普的精神感召，高市早苗大膽挑戰習近平的敏感神經。

