高市軍友站慰問受傷官兵 落實急難救助工作

記者張雅淳／綜合報導

陸軍第8軍團75通資群邱中士因受傷住院，目前在國軍高雄總醫院住院治療，由高雄市軍人服務站站長吳俊一昨日前往關懷，並致贈慰問金，祝邱中士早日康復。

吳俊一除轉達軍友社理事長黃呈琮及秘書長簡士偉的關懷慰問之意，也肯定單位照顧部屬，主動反映下屬急難病困狀況，並能有機會將愛心與關懷傳送給官兵眷屬，以落實照顧官兵急難服務工作。

此外，邱父表示，感謝高雄市軍人服務站特地前來關懷慰訪，對於軍友社熱忱貼心的服務，內心感到非常溫馨。

高雄市軍人服務站站長吳俊一前往國軍高雄總醫院探視陸軍第8軍團75通資群邱中士，並致贈慰問金。（75通資群提供）